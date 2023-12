EnstarPrefries D-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Enstar-Aktie: Branchenvergleich, technische Analyse und Fundamentales im Fokus

Im Vergleich zur Versicherungsbranche hat die Enstar-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,54 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -1,78 Prozent entspricht, da ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 28,32 Prozent gestiegen sind. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 11,75 Prozent, wobei Enstar 14,78 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Enstar in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enstar-Aktie der letzten 200 Handelstage um 17,05 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +10,31 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Enstar eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (56,35 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (30,41 Punkte) zeigen, dass die Enstar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Aus Sicht der fundamentalen Analyse wird die Enstar-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,3 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 38,53 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse ein "Gut"-Rating.