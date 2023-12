EnstarPrefries D Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Enstar im Finanzsektor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 32,36 Prozent erzielt, was 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 26,57 Prozent aufweist, hat Enstar eine deutlich höhere Rendite von 5,79 Prozent erzielt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Enstar wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung deuten auf ein eher negatives langfristiges Stimmungsbild hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 27,41, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 28 ebenfalls eine überverkaufte Situation an. Insgesamt erhält die Aktie von Enstar in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Enstar mit 0 Prozent eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt (3,89%) auf. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.