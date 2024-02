EnstarPrefries D Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Der Aktienkurs von Enstar im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt um 10,82 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Rendite von mehr als 151644 Prozent darunter. Die Rendite der "Versicherung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 15,71 Prozent, wobei Enstar mit 4,89 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Enstar mit 268,99 USD derzeit -4,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,49 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,8 Punkten, was darauf hinweist, dass Enstar weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Entwicklung, wobei Enstar auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 64,19). Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Enstar beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Enstar eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.