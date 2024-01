EnstarPrefries D Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Enstar Aktien: Branchenvergleich und Anleger-Stimmung

Der Aktienkurs von Enstar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,54 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 28,32 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -1,78 Prozent für Enstar. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,75 Prozent, was bedeutet, dass Enstar um 14,78 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Enstar in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als eher neutral eingestuft. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in dieser Zeit überwiegend positive Themen die Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Enstar eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,86 Prozent in der "Versicherung"-Branche wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Enstar in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Des Weiteren wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aufgrund dieser Aspekte wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.