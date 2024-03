Ensign Energy Services Aktie: In selten guter Lage!

Die Ensign Energy Services-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten spiegeln dies wider - die durchschnittliche Empfehlung für Ensign Energy Services aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (4 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 53,85 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,6 CAD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ensign Energy Services also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Bereich der Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Ensign Energy Services investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine geringere Dividendenrendite von 0 % erzielen können, was 7,93 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Demnach fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um Ensign Energy Services wurden analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz deutet auf eine mittlere Aktivität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Ensign Energy Services führt bei einem Niveau von 19,35 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 31,15 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".