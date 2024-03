Ensign Energy Services Aktie: Das ist beeindruckend!

Ensign Energy Services: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Ensign Energy Services liegt derzeit bei 0 Prozent, was 5,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent für die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" ist. Aufgrund dieser Vergleichswerte wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die langfristige Einstufung der Aktie basiert auf den Bewertungen von Analysten. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ensign Energy Services Aktie von Research-Analysten 4 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat lautet "Gut" (2 positiv, 1 neutral, 0 negativ). Das durchschnittliche Kursziel für die Ensign Energy Services Aktie liegt bei 4 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 48,7 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Analyse wird die Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Ensign Energy Services Aktie auf 7-Tage-Basis als neutral eingestuft wird, da der RSI bei 31,58 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da der RSI darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Ensign Energy Services zu beobachten waren. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im normalen Rahmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend basierend auf den Dividendenrenditen, Analystenbewertungen, dem RSI und der Social Media-Analyse erhält die Ensign Energy Services Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".