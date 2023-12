Ensign Energy Services Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Der Aktienkurs von Ensign Energy Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -2,81 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ensign Energy Services eine Underperformance von -37,3 Prozent aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,81 Prozent im letzten Jahr, worunter Ensign Energy Services um 37,3 Prozent zurückblieb. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird eine Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie vorgenommen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Ensign Energy Services liegt bei 27,91, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der auf 25 Tage bezogen ist, liegt bei 49,56 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Ensign Energy Services mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen (74,9 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Ensign Energy Services in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Daher wird eine Einschätzung als "Neutral" vorgenommen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ensign Energy Services daher als "Neutral"-Wert bewertet.