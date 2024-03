Ensign Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Ensign wurde mit anderen Unternehmen des Gesundheitspflege-Sektors verglichen und ergab eine Rendite von 36,83 Prozent, die um mehr als 1385 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu erreichte die Gesundheitsdienstleister-Branche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4687,14 Prozent, wobei Ensign mit 4650,31 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war hauptsächlich positiv, mit acht Tagen im grünen Bereich und keiner Aufzeichnung negativer Diskussionen. An zwei Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Ensign diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ensign-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 104,4 USD. Mit einem letzten Schlusskurs von 123,8 USD weicht dieser um +18,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 120,38 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ensign-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Ensign eine Rendite von 0,2 Prozent auf, was 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.