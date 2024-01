Ensign Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Ensign wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 51,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ensign-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ensign eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Ensign führt.

Die Dividendenrendite von Ensign beträgt derzeit 0,24 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,55 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage für die Ensign-Aktie mit 97,48 USD berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 114,01 USD (+16,96 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Gut"-Bewertung für Ensign.

Insgesamt erhält Ensign also gemäß der Analyse ein "Neutral"-Rating für den RSI, eine "Schlecht"-Bewertung für Sentiment und Buzz sowie Dividende und eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.