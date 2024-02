Ensign Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktie von Ensign wird laut fundamentalen Kennzahlen derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitsdienstleister" eine Unterbewertung um 73 Prozent signalisiert.

In Bezug auf die Branchenentwicklung hat Ensign in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 33,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" eine deutlich bessere Performance darstellt. Die durchschnittliche Rendite in diesem Sektor lag bei 2,87 Prozent, was Ensign um 30,47 Prozent übertrifft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ensign liegt bei 29,61, was auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,94, was eine neutrale Einstufung für 25 Tage zur Folge hat.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ensign bei 100,5 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 121,48 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einem Abstand zum GD200 von +20,88 Prozent. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von +5,92 Prozent eine positive Entwicklung auf.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamtnote "Gut" für die Aktie von Ensign.