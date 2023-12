Enshu Truck Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Enshu Truck wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Enshu Truck weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt einen Wert von 42,21, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den 25-Tage-RSI hindeutet. Insgesamt erhält Enshu Truck somit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Stimmung rund um Enshu Truck wird durch soziale Plattformen beobachtet. Die Analyse der Kommentare und Befunde ergibt eine neutrale Einschätzung. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Enshu Truck festgestellt werden. Daher wird auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Enshu Truck-Aktie berechnet und beträgt 2422,92 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2405 JPY, was einer Abweichung von -0,74 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 2391,72 JPY eine geringe Abweichung von +0,56 Prozent auf. Somit erhält Enshu Truck eine "Neutral"-Bewertung auch aus technischer Sicht.

Zusammenfassend erhält Enshu Truck in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.