Enshu Truck Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Enshu Truck zeigt einen Wert von 85, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb Enshu Truck eine "Neutral" Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf insgesamt positive Meinungen und Themen rund um Enshu Truck hin, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Enshu Truck wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enshu Truck derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2417,71 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2462 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2436,02 JPY, was einer Abweichung von +1,07 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.