Enservco Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Enservco basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es eher neutrale Diskussionen über Enservco. An einem Tag dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Enservco derzeit überkauft ist, weshalb das Signal als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass Enservco eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Enservco in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enservco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,32 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,189 USD liegt, was einer Abweichung von -40,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,21 USD eine Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Enservco-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.