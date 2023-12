Enservco Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enservco-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (60) als auch der 25-Tage-RSI (62,99) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enservco aktuell bei 0,39 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,279 USD gehandelt wird. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -28,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,35 USD, was einem Abstand von -20,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Enservco-Aktie ist überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch in den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht und die Diskussionen in den vergangenen Tagen drehten sich vor allem um negative Themen rund um Enservco.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Enservco-Aktie auf Basis der RSI-Analyse, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.