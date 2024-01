Enservco Aktie: Ruhe bewahren!

Die aktuelle technische Analyse der Enservco-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,38 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 0,26 USD liegt, was einem Abstand von -31,58 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,33 USD, was einem Abstand von -21,21 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie demnach als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Enservco liegt der RSI7 aktuell bei 65,31 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 67,74 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Enservco ist überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Enservco zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich demnach für Enservco eine negative Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz.