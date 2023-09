Enphase Energy: Potenzial von +70,89% laut Analysten

Am gestrigen Handelstag erlitt die Aktie von Enphase Energy einen Kursverlust von -0,65%. In den letzten fünf Tagen fiel der Kurs um insgesamt -3,40%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch gibt es Grund zur Zuversicht. Das mittelfristige Kursziel für Enphase Energy liegt bei 194,72 EUR und bietet damit ein Potenzial von +70,89% laut Bankanalysten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und warnen vor einem schwachen Trend.

Aktuell empfehlen jedoch 14 Analysten den Kauf der Aktie und weitere acht sprechen sich optimistisch aus. Elf Experten halten sich neutral und nur einer rät zum Verkauf. Damit bleibt das Guru-Rating bei 4,03 unverändert.

Enphase Energy hat somit noch immer eine starke Position mit einer positiven Einschätzung durch +64,71% der befragten Analysten gemäß dem...