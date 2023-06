Enphase Energy: Potenzial für Kursanstieg um 43,88 % - Kursziel bei 237,45 EUR

Die Aktie von Enphase Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +0,73 % verzeichnet. Die Bankanalysten sehen die Aktie als unterbewertet an und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 237,45 EUR.

• Enphase Energy: +0,73% am 15.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 237,45 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20

17 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und weitere neun Experten sind optimistisch eingestellt mit einem “Kauf”-Rating. Acht Analysten bewerten sie neutral mit der Empfehlung “halten”. Lediglich einer sieht aktuell ein Verkaufspotenzial.

Das Guru-Rating bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau von 4,20.

Sollten die Prognosen der Bankanalysten Realität werden, können Investoren mit einem potentiellen Gewinn von +43,88 % rechnen...