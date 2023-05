Enphase Energy: Potential steigt auf 241,09 EUR

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Enphase Energy ist derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 241,09 EUR und somit um +59,50% über dem aktuellen Kurs.

• Enphase Energy am 23.05.2023 mit -1,11%

• Kursziel bei 241,09 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,20

Gestern fiel die Aktie von Enphase Energy um -1,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis auf -0,55%, was eine neutrale Stimmung am Markt zeigt.

17 Analysten sehen die Aktie als “starker Kauf”, während weitere neun Experten sie optimistisch bewerten und als “Kauf” einstufen. Acht Analysten empfehlen eine neutrale Haltung (“halten”) und lediglich einer rät zum “Verkauf”. Insgesamt sind +74,29% der Analysten positiv gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,20 stehen.

Sollten die Bankanalysten...