Enphase Energy: Mittelfristiges Kursziel bei 261,62 EUR

Die Enphase Energy Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 261,62 EUR mit einem Risiko von -43,07% für Investoren.

• Enphase Energy entwickelte sich am 28.04.2023 um +0,08%

• Die Stimmung im Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein

• Das Guru-Rating stieg auf 4,18 von zuvor 4,03

Am gestrigen Handelstag legte die Enphase Energy-Aktie um +0,08% zu und summierte damit ein negatives Ergebnis von -26,75% in den letzten fünf Handelstagen – einer vollständigen Woche.

Die Meinung der Bankanalysten ist durchschnittlich positiv mit einem mittelfristigen Kursziel von 261,62 EUR.

Jedoch sind nicht alle Analysten optimistisch angesichts des schwachen Trends in letzter Zeit.

Das “Guru-Rating”-Indikator wurde aktualisiert und beträgt nun 4,18 gegenüber dem...