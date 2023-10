Enphase Energy: Das Kursziel beträgt 187,20 EUR - ein Plus von +69,36%

Gestern verlor die Aktie von Enphase Energy am Finanzmarkt an Wert und erzielte eine Kursentwicklung von -1,00%. Insgesamt ergibt sich damit für die vergangenen fünf Handelstage ein Rückgang von -3,45%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit ziemlich pessimistisch zu sein.

Dennoch sind Analysten anderer Meinung und halten den aktuellen Aktienkurs für unterbewertet. Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 187,20 EUR. Damit wird ein Potenzial von +69,36% eröffnet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 34 Bewertungen durch Bankanalysten bewerten 14 die Aktie als starken Kauf mit einer positiven Haltung zur weiteren Entwicklung. Weitere acht Analysten empfehlen den Kauf mit einem etwas zurückhaltenderem Tonfall (Kauf). Elf Experten...