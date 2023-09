Enphase Energy: Kursziel bei 193,65 EUR laut Bankanalysten

Die Aktie von Enphase Energy hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,74% hingelegt und damit in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +2,74% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 193,65 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +62,26%. Dabei sind sich nicht alle Analysten einig: Während einige Experten die Aktie als starken Kauf bewerten (14 Analysten), sehen andere sie eher neutral (11 Experten) oder empfehlen einen Verkauf (1 Analyst). Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit 4,03 unverändert positiv.

Diese Einschätzungen geben Investoren wichtige Hinweise auf mögliche Entwicklungen des Unternehmens und seiner Wertpapiere.