Enphase Energy: Kurspotenzial von 68,47% - Das wahre Kursziel bei 189,58 EUR

Die Aktie von Enphase Energy befindet sich laut Analysten derzeit in einer Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 189,58 EUR und bietet ein Potenzial von +68,47% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am Finanzmarkt fiel die Enphase Energy-Aktie am 22.09.2023 um -3,95%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,97 unverändert

• Von insgesamt 34 Bankanalysten sehen nur noch ein kleiner Teil (1) die Aktie als Verkauf an

Trotz des Rückgangs der Aktienkurse um -3,95% gestern zeigt sich der Markt relativ optimistisch bezüglich Enphase Energy mit einem positiven Trend in den letzten fünf Handelstagen (+2,36%). Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass das wahre Kursziel wesentlich höher liegt als aktuell bewertet.

Das Guru-Rating verharrt auf seinem...