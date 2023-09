Enphase Energy: Kurspotenzial von +68,47% - Das Kursziel liegt bei 189,75 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Enphase Energy am Finanzmarkt lag bei -3,95%. In der vergangenen Handelswoche konnte jedoch ein Plus von +2,36% verzeichnet werden. Eine Entwicklung, die einige Analysten überrascht haben mag.

Das mittelfristige Kursziel für Enphase Energy beträgt aktuell 189,75 EUR. Bei einer Realisierung würde dies ein Potenzial von +68,47% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und sehen die Aktie unterschiedlich.

13 Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”, während 8 weitere sie als “Kauf” einstufen. Ein höheres Maß an Neutralität zeigen dagegen 12 Experten mit ihrer Bewertung “halten”. Nur noch eine Stimme spricht dafür aus Enphase Energy zu verkaufen.

Insgesamt ist laut dieser Einschätzung das Verhältnis der optimistischen Analysten zur restlichen Anzahl positiv...