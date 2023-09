Enphase Energy: Kurspotenzial von 62,97%

Die Aktie von Enphase Energy wurde nach Ansicht der Analysten bisher nicht angemessen bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel erreicht, das um +62,97% über dem aktuellen Preisniveau liegt.

• Am 20.09.2023 stieg die Enphase Energy-Aktie um +1,54%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 189,04 EUR

• Das Guru-Rating für Enphase Energy bleibt mit einem Wert von 3,97 unverändert

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie des Unternehmens an den Finanzmärkten einen Anstieg um +1,54%. Im Verlauf der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – beläuft sich das Ergebnis auf insgesamt +1,36%. Der Markt scheint daher derzeit vergleichsweise optimistisch zu sein.

Das aktuelle Kursziel für Enphase Energy liegt bei 189,04 EUR. Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus,dass diese Einschätzung berechtigt ist...