Enphase Energy: Bankanalysten erwarten ein Kurspotenzial von +50,72% auf 191,00 EUR

Enphase Energy hat gestern an der Börse eine positive Kursentwicklung von +2,51% erreicht und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +2,08% zugelegt. Die Analysten sind sich einig: Enphase Energy ist unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 191,00 EUR – was einem mittelfristigen Potenzial von +50,72% entspricht.

Von 14 befragten Analysten empfehlen allein 22 ihr Engagement in die Enphase-Aktie zu erhöhen. Acht sehen einen Kauf als lohnenswert an; elf Experten raten dazu, die Position zu halten; während nur einer meint sie verkaufen zu müssen. Das Guru-Rating bewegt sich aktuell mit 4,03 weiterhin im positiven Bereich.

Anmerkung: Wir weisen darauf hin dass diese Information ausschließlich zur Informationszwecken dient und keine Empfehlungen oder Anlageberatung darstellt. Jede Investition birgt Risiken.