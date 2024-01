Enphase Energy-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Enphase Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 42,5 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -93,12 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,03 Prozent verzeichnete, lag Enphase Energy um 59,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Enphase Energy langfristig als "Gut", basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 17 die Aktie als "Gut" und 5 als "Neutral" einstufen. Kurzfristig wurde die Aktie innerhalb eines Monats von 1 Analysten als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 218,59 USD, was einer Erwartung von 104,62 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 106,83 USD liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Enphase Energy liegt bei 54,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 60,7 bewertet, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Enphase Energy in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung der Aktie von Enphase Energy.