Enphase Energy-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Enphase Energy beträgt das aktuelle KGV 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 69 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Enphase Energy damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Enphase Energy beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für das Signal gilt daher die Einstufung "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für den RSI das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Enphase Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" einbringt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 3 schlechte und 3 gute Signale, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Von Analysten wird die Enphase Energy-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 17 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 121,59 Prozent. Alles in allem erhält Enphase Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

