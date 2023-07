Enphase Energy: Analysten sehen Kursziel bei 221,13 EUR

Die Aktie von Enphase Energy hat gestern am Finanzmarkt ein Minus von -3,40% verzeichnet. In den letzten fünf Tagen fiel der Kurs um insgesamt -1,46%, was auf eine pessimistische Entwicklung hindeutet.

Trotzdem sehen Bankanalysten das wahre Potenzial in der Aktie und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 221,13 EUR. Wenn die Analyse richtig ist, würde dies ein Wachstumspotential von +40,88% bedeuten.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 4,17 und zeigt damit eine starke Kaufempfehlung für Enphase Energy an. Von insgesamt 17 Analysten empfehlen sogar alle außer einem die Aktie zum Kauf oder Halten.