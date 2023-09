Enphase Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von +73,73% - das wahre Kursziel bei 195,18 EUR

Die Aktie von Enphase Energy verlor gestern am Finanzmarkt -1,64%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt der Verlust sogar -6,60%. Die Stimmung ist also pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 195,18 EUR. Das würde ein Kurspotenzial in Höhe von +73,73% eröffnen. Zurzeit teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends.

14 Experten sagen jedoch klar “Kauf”, während acht weitere optimistisch sind und die Bewertung “Kauf” setzen. Elf Experten halten eine neutrale Positionierung für angemessen (“halten”). Nur einer sagt “Verkauf”.

Das Guru-Rating bleibt bei 4,03 bestehen und zeigt damit weiterhin einen starken Kauf an.