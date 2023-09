Enphase Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von +70,95% - Kursziel bei 194,76 EUR

Die Aktie von Enphase Energy hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang um -4,37% verzeichnet und schloss gestern mit einem Plus von +1,63%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Sie halten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Enphase Energy von 194,76 EUR für realistisch. Sollten sie Recht behalten, eröffnet das Unternehmen seinen Investoren ein Potenzial auf eine Wertsteigerung um +70,95%.

Von den insgesamt 34 befragten Experten empfehlen bereits 22 die Aktie zum Kauf oder zumindest zum Halten. Nur einer rät aktuell dazu, seine Anteile an dem US-amerikanischen Solartechnik-Unternehmen zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei sehr guten 4,03 Punkten.