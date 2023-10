Enphase Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von +67,67% - Kursziel bei 187,20 EUR

Die Aktie von Enphase Energy hat gestern am Finanzmarkt um +2,59% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein negatives Ergebnis von -2,37%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ pessimistisch.

Dennoch glauben die Bankanalysten an das mittelfristige Potenzial der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,20 EUR und würde für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +67,67% bedeuten.

Von insgesamt 14 Analysten wird die Aktie als “starker Kauf” eingestuft. Weitere acht Experten empfehlen einen Kauf und elf bewerten die Aktie mit “halten”. Nur einer sieht sie als Verkaufskandidaten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen sind viele Experten weiterhin optimistisch für Enphase Energy.