Enphase Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von +58,64%

Die Aktie von Enphase Energy hat gestern eine positive Kursentwicklung von 4,20% hingelegt und zeigt sich auch in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von 2,61% relativ optimistisch am Markt. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, die Aktie habe ein mittelfristiges Kursziel bei 244,93 EUR. Wenn die Analyse Recht behält, eröffnet Enphase Energy aktuell Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +58,64%.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +4,20% zu.

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 244,93 EUR.

• Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung liegt bei +74,29%.

Derzeit raten insgesamt 26 Experten zur Enphase-Aktie: Davon befürworten zumindest weitere Optimisten einen Kauf (17), während andere das Rating “Kauf” vergeben (9). Weitgehend neutral bewerten acht Fachleute das Papier als...