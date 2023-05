Enphase Energy: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 242,28 EUR

Gestern konnte Enphase Energy an der Börse ein Plus von +1,22% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +2,70%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Enphase Energy bei 242,28 EUR. Das entspricht einem Potenzial für Investoren von +55,31%, sofern sich das Urteil der Bankanalysten bewahrheitet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung. Von insgesamt 17 Analysten empfehlen jedoch immerhin 74,29% die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für einen starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20.