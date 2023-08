Enphase Energy: Analysten erwarten ein Kursziel von 191,00 EUR

Die Aktienkurse von Enphase Energy haben am vergangenen Handelstag um -0,92% abgenommen. Innerhalb der letzten fünf Tage hat sich die Aktie um insgesamt -0,18% verringert und signalisiert damit eine neutrale Tendenz.

Doch was ist das Kurspotenzial dieser Aktie wirklich? Lautschnittlichen Schätzungen zufolge liegt das mittelfristige Kursziel bei 191,00 EUR, was für Investoren ein potenzielles Plus von +54,50% bedeuten würde. Von 14 Bankanalysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen und weitere 8 Experten bewerten sie positiv mit dem Rating “Kauf”. Ein Großteil der Analysten hält sich neutral mit einer Bewertung von “halten”, während nur noch 1 Experte die Aktie zum Verkauf empfiehlt.

Somit liegt der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen aktuell bei +64,71%. Das Guru-Rating bleibt gleichbleibend hoch bei...