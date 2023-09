Enphase Energy: Analysten erwarten Kursanstieg auf 192,65 EUR

Am gestrigen Tag gab die Aktie von Enphase Energy an der Börse um -1,23% nach. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg von +1,97% verzeichnet werden. Die Meinung der Analysten fällt optimistisch aus.

Das mittelfristige Kursziel für Enphase Energy liegt bei 192,65 EUR und soll somit eine Steigerung von +65,08% im Vergleich zum aktuellen Kurs ermöglichen. Von insgesamt 34 bewerteten Experten raten 14 zu einem Kauf der Aktien und weitere acht stufen sie als “Kauf” ein. Elf Experten empfehlen dagegen das Halten dieser Wertpapiere und lediglich einer rät zum Verkauf.

Unter Berücksichtigung des Guru-Ratings ist ebenfalls eine positive Bewertung festzustellen: Nachdem es zuvor bei “Guru-Rating ALT” gelegen hatte, bleibt es nun unverändert bei 4,03.