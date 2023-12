Enphase Energy Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Enphase Energy-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 148,92 USD, was einer Abweichung von -16,71 Prozent vom letzten Schlusskurs von 124,03 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 124,03 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (100,55 USD) um +23,35 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Enphase Energy-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Aufgrund von Analysteneinschätzungen erhält die Aktie langfristig ein "Gut"-Rating. In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung von Analysten 18 Mal als "Gut", 5 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" vergeben. Für den letzten Monat gab es 2 "Gut"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Basis führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 83,31 Prozent und vergeben ein mittleres Kursziel von 227,36 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 25,11, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Enphase Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,62 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -74,36 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt werden die Enphase Energy-Aktien aufgrund der technischen, fundamentalen und Branchenvergleichsanalyse mit einem "Neutral"-, "Gut"- und "Schlecht"-Rating bewertet.