Enphase Energy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Enphase Energy schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,13 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Enphase Energy 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 70 aufweisen. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Enphase Energy derzeit bei 39,51 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Wenn der relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Enphase Energy zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Gut" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".