Enphase Energy Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie von Enphase Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 33,54 insgesamt 52 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" von 70,5. Nach einer fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Enphase Energy-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 42,42 liegt. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Enphase Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Enphase Energy.

Von insgesamt 22 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Enphase Energy-Aktie sind 17 Einstufungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 222,24 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 92,6 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Enphase Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen bei den Diskussionen in den Mittelpunkt gestellt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung somit ein "Gut"-Rating für Enphase Energy.

