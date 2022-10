Enphase Energy Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Enphase Energy-Kurs wird am 27.10.2022, 08:43 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 291.87 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Unsere Analysten haben Enphase Energy nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Enphase Energy haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Fundamental: Enphase Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 179,98 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 133 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,26 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Enphase Energy-RSI ist mit einer Ausprägung von 12,46 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 53,16, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

Enphase Energy kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Enphase Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Enphase Energy-Analyse.

Enphase Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...