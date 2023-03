Enphase Energy Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Per 28.03.2023, 22:46 Uhr wird für die Aktie Enphase Energy am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 195.83 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Enphase Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Enphase Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 76,18 und liegt mit 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 57,81. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Enphase Energy auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Enphase Energy-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 16 Buy, 6 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 304,55 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 55,52 Prozent erzielen, da sie derzeit 195,83 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Enphase Energy in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Enphase Energy haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Enphase Energy bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

