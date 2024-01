Enphase Energy Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Dividendenpolitik von Enphase Energy erhält von Analysten eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,15 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" entspricht.

Die Stimmung bezüglich der Enphase Energy-Aktie ist gemischt. Obwohl die Kommentare in sozialen Medien größtenteils negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Einstufung basierend auf der Stimmung der Anleger. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine positive Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden muss.

Darüber hinaus haben in den letzten zwölf Monaten 22 Analystenbewertungen für die Enphase Energy-Aktie stattgefunden, wobei 17 Bewertungen als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, und das durchschnittliche Kursziel von 222,24 USD deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 89,07 Prozent hin, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 117,54 USD.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche ergibt sich eine Unterperformance von 58,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" und von 75,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.