Enphase Energy Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Enphase Energy wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,14 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 54 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist hingegen einen Wert von 74,3 auf. Aufgrund dieser Kennzahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung in Bezug auf Enphase Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Enphase Energy bei -40,56 Prozent, was mehr als 533 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 50,82 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in Enphase Energy investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,07 Prozentpunkten erzielen können, da die Dividenden des Unternehmens bei 0 % liegen. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.