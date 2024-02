Enphase Energy Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Enphase Energy-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,06%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Enphase Energy mit -40,6 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,78 Prozent, während Enphase Energy mit 48,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt eine "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis, aber eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. In Summe wird Enphase Energy mit einem "Neutral"-Rating versehen.

