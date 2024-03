Enphase Energy Aktie: Das ist die Höhe!

Aktienanalyse: Enphase Energy mit gemischter Bewertung

Enphase Energy-Aktie bietet keine Dividende

Wer derzeit in die Aktie von Enphase Energy investiert, darf sich auf keine Dividende freuen. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,07 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Analysteneinschätzungen zur Enphase Energy

Die Analysten äußern sich positiv zur Enphase Energy. In den vergangenen 12 Monaten ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut", da 15 Buc, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Enphase Energy liegt im Durchschnitt bei 194,26 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 69,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier das Rating "Gut".

Fundamentale und technische Analyse

Die fundamentale Bewertung der Enphase Energy-Aktie zeigt, dass das Unternehmen mit einem aktuellen KGV von 34,14 unter dem Branchendurchschnitt (54 Prozent) liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 74,3 auf, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Enphase Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 126,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 114,61 USD liegt, was einer -9,1 Prozentigen Abweichung entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da sich der letzte Schlusskurs von 116,37 USD nur um -1,51 Prozent unterscheidet.

Fazit

Zusammenfassend ergibt sich für die Enphase Energy-Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" aufgrund der positiven Analysteneinschätzungen und der unterbewerteten fundamentalen Kennzahlen. Die fehlende Dividende und die gemischten Ergebnisse der technischen Analyse sollten jedoch bei einer Investitionsentscheidung berücksichtigt werden.