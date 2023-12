Enphase Energy Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf. Für die Enphase Energy wurde ein RSI-Wert von 24,17 gemessen, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 20, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Enphase Energy in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Eine tiefere Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamten "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Branchenvergleichs des Aktienkurses hat Enphase Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -68,62 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,73 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -74,36 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,26 Prozent verzeichnete, liegt Enphase Energy mit einer Unterperformance von 68,36 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem insgesamten "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 18-mal die Einschätzung "Gut", 5-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Enphase Energy vergeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, wobei 2-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" eingestuft wurden, was auf eine insgesamte "Gut"-Einschätzung auf kurzfristiger Basis hindeutet. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 83,31 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 227,36 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Somit erhält die Enphase Energy insgesamt von institutioneller Seite aus das Rating "Gut".