Enphase Energy Aktie: Was jetzt noch zu tun ist!

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie von Enphase Energy derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +4,63% vom derzeitigen Kurs entfernt. Am 12.01.2024 verzeichnete Enphase Energy einen Kursrückgang von -3,56%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 105,26 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,82.

Kursentwicklung und Analystenmeinungen

Am gestrigen Tag verzeichnete Enphase Energy einen Kursrückgang von -3,56%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg, also eine vollständige Handelswoche, summiert sich der Rückgang auf -4,98%. Dies lässt den Markt derzeit relativ pessimistisch erscheinen und wirft die Frage auf, ob die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten.

Das aktuelle Kursziel liegt bei 105,26 EUR. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +4,63% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, insbesondere nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Analystenmeinungen im Detail

Aktuell sind 14 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 5 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, zum Kauf raten. 19 Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Lediglich 1 Analyst ist der Meinung, dass die Aktie einen “Verkauf” verdient. Somit sind immer noch 48,72% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Abschließende Einschätzung mit dem Guru-Rating

Die positive Einschätzung der Analysten kann ergänzt werden mit dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating”, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die Aktie von Enphase Energy bleibt also weiterhin im Fokus der Analysten, und die Meinungen über ihre Entwicklung sind vielfältig. Die kommenden Entwicklungen werden zeigen, ob das wahre Kursziel tatsächlich erreicht wird und ob sich die aktuelle Einschätzung der Analysten bewahrheitet.

