Enphase Energy Aktie: Was für ein Plan!

An der Börse NASDAQ GM notiert die Aktie Enphase Energy am 09.02.2023, 18:18 Uhr, mit dem Kurs von 205.49 USD. Die Aktie der Enphase Energy wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Enphase Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Enphase Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 20 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 14 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 7 Buy, 4 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (305,89 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 39,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 218,87 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Enphase Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Enphase Energy beträgt das aktuelle KGV 120,42. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 76,26. Enphase Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Enphase Energy ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Enphase Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,6, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,05, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.