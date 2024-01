Enphase Energy Aktie: Was das für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Enphase Energy wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um +7,62% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 22.01.2024 verzeichnete Enphase Energy einen Kursanstieg von +3,44%. Trotzdem liegt die Gesamtentwicklung in den letzten fünf Handelstagen bei -1,47%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das Kursziel für Enphase Energy liegt derzeit bei 105,78 EUR, wie von Bankanalysten durchschnittlich bewertet wird. Sie glauben, dass die Aktie mittelfristig ein Potenzial von +7,62% bietet, sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. Während 16 Analysten die Aktie als starken Kauf einschätzen, sehen 5 weitere sie als Kauf und 17 als neutral. Nur 2 Analysten raten zum Verkauf.

Guru-Rating

Ein weiterer Indikator, das sogenannte “Guru-Rating”, bestätigt die positive Einschätzung von Enphase Energy, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Enphase Energy zwar von einigen Analysten als unterbewertet angesehen wird, aber dennoch ein Potenzial für zukünftiges Wachstum aufweist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten und die positiven Erwartungen erfüllt werden.

