Enphase Energy-Aktie: Die Sonne bricht durch

Wie fast alle Solartechnikunternehmen durchlebte auch Enphase Energy düstere letzte Monate. In den letzten zwölf Monaten büßte die Aktie des Wechselrichterherstellers mehr als 50% an Wert ein. Doch am Mittwochmorgen schießt die Enphase Energy-Aktie (WKN: A1JC82) mehr als +13% nach oben. Gibt es endlich gute Nachrichten?