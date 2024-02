Enphase Energy Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Aktienkurs von Enphase Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,48 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3926,06 Prozent, was bedeutet, dass Enphase Energy im Branchenvergleich um -3973,54 Prozent unterperformte. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 579,49 Prozent erzielte, liegt Enphase Energy mit einer Unterperformance von 626,97 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enphase Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -2,97 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs jedoch um +9,05 Prozent über dem GD50, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Enphase Energy liegt bei 0 Prozent, was 2,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment, das von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.

In der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enphase Energy aktuell 36,81 und liegt damit 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 75 in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb Enphase Energy auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.